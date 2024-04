Martin Leder zum Ehrenmitglied ernannt

Die 51. Generalversammlung hielt der Rebbauverein Kaisten im Restaurant Rütihof ab. Mit 42 anwesenden Mitgliedern war die Versammlung sehr gut besucht. Präsident Martin Leder blickte auf ein schönes und erfolgreiches Vereins- wie auch Rebjahr zurück. Dieses stand im Zeichen des Jubiläums. Am 4. November 2023 feierte der Rebbauverein sein 50-jähriges Bestehen mit einer tollen Feier. Für Unterhaltung sorgten die Musikgesellschaft, die Alphorngruppe, das eigens zusammengestellte «Räbchörli» und die Kapelle «tubetänzig». Illustre Gäste wie Regierungsrat und Landstatthalter Markus Dieth und der Präsident Aargauer Weine, Roland Michel, machten dem Rebbauverein ihre Aufwartung. Gerne dachte man an der Generalversammlung an die schöne Feier zurück.

Der Rebbauverein steht personell und finanziell auf gesunden Füssen. Sieben neue Mitglieder wurden unter grossem Applaus in den Verein aufgenommen. Zum Schluss wurde die grosse Arbeit von Präsident Martin Leder verdankt, der sein Amt weitergibt. Er blickt auf elf Jahre Vorstandstätigkeit zurück und hat den Rebbauverein acht Jahre lang sehr erfolgreich geführt. Seine grossen Verdienste wurden ihm von den anwesenden Mitgliedern stehend, mit einem langanhaltenden Applaus, herzlich verdankt. Gleichzeitig ernannte ihn die Versammlung zum Ehrenmitglied des Vereins. Neu in den Vorstand wurde Matthias Reimann gewählt. Das Amt des Präsidenten übernimmt der bisherige Vize, Urs Treier. Gemütlich sass man, verwöhnt durch die Rütihof-Küche, bei Kaister Weinen noch lange zusammen. (mgt)