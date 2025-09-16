Immobilien
Markus Zumbach weiterhin als Vizepräsident

  16.09.2025 Leserbriefe

Markus Zumbach wurde nicht als Gemeindepräsident gewählt und stellt sich dessen ungeachtet wiederum als Vizepräsident zur Verfügung. Unabhängig des Wahlresultats hat er nie nachgelassen, sich mit vollem Einsatz für unsere Gemeinde einzusetzen. Das verdient ...

