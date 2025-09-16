Markus Zumbach weiterhin als Vizepräsident

Markus Zumbach wurde nicht als Gemeindepräsident gewählt und stellt sich dessen ungeachtet wiederum als Vizepräsident zur Verfügung. Unabhängig des Wahlresultats hat er nie nachgelassen, sich mit vollem Einsatz für unsere Gemeinde einzusetzen. Das verdient ...

Markus Zumbach wurde nicht als Gemeindepräsident gewählt und stellt sich dessen ungeachtet wiederum als Vizepräsident zur Verfügung. Unabhängig des Wahlresultats hat er nie nachgelassen, sich mit vollem Einsatz für unsere Gemeinde einzusetzen. Das verdient Anerkennung. Gerade als Vizepräsident hat Markus in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Dass er jeweils wiedergewählt wurde, ist ein klares Zeichen für das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird. Besonders beeindruckt hat mich sein Einsatz nach dem Rücktritt unserer früheren Gemeindepräsidentin: Ohne Zögern, ohne Vorbereitung, ist er eingesprungen und hat souverän und erfolgreich die Verantwortung übernommen. Solche Verlässlichkeit findet man selten.

Für mich steht fest: Markus Zumbach ist ein Mensch, auf den man sich jederzeit verlassen kann. Genau solche Persönlichkeiten brauchen wir in Kaiseraugst.

MARIANNE GRAUWILER, KAISERAUGST