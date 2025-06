Markus Zumbach: Die vernünftige Wahl für das Gemeindepräsidium von Kaiseraugst

Wenn wir das Gemeindepräsidium von Kaiseraugst neu besetzen, sollten wir uns von Vernunft und Pragmatismus leiten lassen. Was könnte vernünftiger sein, als Markus Zumbach, der diese wichtige Aufgabe bereits seit über einem halben Jahr mit vollem Engagement ausübt, auch offiziell damit zu betrauen?

Meines Wissens musste in Kaiseraugst noch nie ein Vizepräsident so unvermittelt und vollständig die Verantwortung des Gemeindepräsidiums übernehmen. Markus Zumbach hat diese Herausforderung in den letzten sechs Monaten erfolgreich gemeistert; und Kaiseraugst floriert weiterhin. Dies beweist eindrucksvoll seine Fähigkeiten. Sein starkes Engagement für das Wohlergehen der Liebrüti ist ein weiterer, entscheidender Pluspunkt, der zeigt, dass ihm unsere Gemeinschaft am Herzen liegt.

Neben seinen menschlichen, fachlichen und organisatorischen Kompetenzen spricht gerade dieser bewiesene Leistungsausweis der letzten Monate klar für Markus Zumbach als unseren nächsten Gemeindepräsidenten von Kaiseraugst.

HANS PETER TRACHSEL, KAISERAUGST