Markus Zumbach, der Bewährte für Kaiseraugst

Zu den Kaiseraugster Gemeinderatswahlen vom 28. September.

Markus Zumbach ist seit zwölf Jahren im Gemeinderat und seit sieben Jahren Vizepräsident. In dieser Zeit hat sich Markus Zumbach für die Belange der Gemeinde Kaiseraugst enorm eingesetzt und die Gemeinde konnte von seiner reichen beruflichen Erfahrung und Verwaltungsexpertise profitieren. Für mich ist Markus Zumbach das pure Gegenteil eines Verwaltungsbeamten, der Dienst nach Vorschrift macht. Ganz im Gegenteil versteht er seine Arbeit als Dienst an der Gemeinschaft. Es ist ihm ein Anliegen, sich mit ganzer Kraft für diese einzusetzen und er scheut den damit einhergehenden und oftmals erheblichen Aufwand nicht. Insbesondere schätze ich seine Zugänglichkeit, Offenheit und Diskussionsbereitschaft, die einem direkten und konstruktiven Dialog nicht aus dem Wege geht, sondern diesen sucht und ernst nimmt. Damit lebt er Bürgernähe und gerade der persönliche Kontakt und Austausch sind für die Position eines Gemeinderates und Vizepräsidenten für mich von eminenter Wichtigkeit. Für mich hat sich Markus Zumbach als Gemeinderat und Vizepräsident mehr als bewährt und soll sich weiter bewähren in dieser kombinierten Funktion. Ich freue mich, ihm am 28.09.2025 meine Stimme geben zu dürfen und hoffe auf viele Gleichgesinnte.

MICHAEL STUMM, KAISERAUGST