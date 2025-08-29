Zu den Kaiseraugster Gemeinderatswahlen vom 28. September. Ich denke, wir haben Glück gehabt. Soeben nicht gewählt als Präsident von Kaiseraugst und dessen ungeachtet ist er bereit, sich weiterhin für uns einzusetzen. Wem ...

Zu den Kaiseraugster Gemeinderatswahlen vom 28. September.

Ich denke, wir haben Glück gehabt. Soeben nicht gewählt als Präsident von Kaiseraugst und dessen ungeachtet ist er bereit, sich weiterhin für uns einzusetzen. Wem Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit sowie handfeste Ergebnisse wichtig sind, ist sehr gut beraten, Markus Zumbach als Vizepräsident von Kaiseraugst zu wählen.

CANDY BRÖCHIN, KAISERAUGST