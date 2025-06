Die Wahlen stehen an, und ich möchte Markus Zumbach als Gemeindepräsident empfehlen. Wem Effizienz, Kontinuität und Vernunft für Kaiseraugst am Herzen liegen, muss Markus ...

Zur Kaiseraugster Gemeindepräsidenten-Ersatzwahl vom 22. Juni.

Die Wahlen stehen an, und ich möchte Markus Zumbach als Gemeindepräsident empfehlen. Wem Effizienz, Kontinuität und Vernunft für Kaiseraugst am Herzen liegen, muss Markus Zumbach als Gemeindepräsidenten von Kaiseraugst wählen. Ich kenne Markus seit vielen Jahren und habe ihn auch erlebt an mehreren Kommissionssitzungen und an verschiedenen Gemeinde-Versammlungen.

Ich bewundere seine Art, den Leuten zuzuhören und aus dem Gehörten etwas zu machen. Seine Dossierkenntnisse sind beeindruckend so wie er seine Geschäfte jeweils im Griff hat und diese kompetent vertritt. Ich schreibe diese Fähigkeiten seiner Effizienz und seiner strukturierten Art zu arbeiten zu und seiner Fähigkeit, die richtigen Prioritäten zu setzen. Nach seinem Antritt als stellvertretender Gemeindepräsident im November 2024 hat er auch die Leitung der Gemeindeversammlung erfolgreich übernommen. Insbesondere hat mich beeindruckt, auf welche Weise er sich sehr kurzfristig darauf vorbereitet hat, auch in Geschäften, die bisher nicht in seiner Zuständigkeit lagen. Eine Meisterleistung, womit er bewiesen hat, dass das Amt als Gemeindepräsident für ihn gut vereinbar ist mit seinem Berufsleben beim Kanton BL. Darum ist Markus Zumbach für mich der absolut geeignete Gemeindepräsident für Kaiseraugst.

Geben Sie Kaiseraugst und Markus Zumbach eine Chance und wählen Sie am kommenden 22. Juni für Effizienz, Kontinuität und Vernunft Markus Zumbach als Gemeindepräsidenten.

Jelle Huijting, Kaiseraugst