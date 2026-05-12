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Markus Kunz übergibt Konfi-Manufaktur

  12.05.2026 Herznach-Ueken

 La Patisserie David Schmid GmbH übernimmt die Konfi-Manufaktur Markus Kunz AG. Ab Mitte Juni 2026 läuft die Produktion in Aarau weiter. «Wir sind glücklich, mit David Schmid, seines Zeichens Weltkonditor und ebenfalls Gewinner der Bäckerkrone, und Nicole Schmid, ...

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