Markus Kunz übergibt Konfi-Manufaktur

La Patisserie David Schmid GmbH übernimmt die Konfi-Manufaktur Markus Kunz AG. Ab Mitte Juni 2026 läuft die Produktion in Aarau weiter. «Wir sind glücklich, mit David Schmid, seines Zeichens Weltkonditor und ebenfalls Gewinner der Bäckerkrone, und Nicole Schmid, ...

La Patisserie David Schmid GmbH übernimmt die Konfi-Manufaktur Markus Kunz AG. Ab Mitte Juni 2026 läuft die Produktion in Aarau weiter. «Wir sind glücklich, mit David Schmid, seines Zeichens Weltkonditor und ebenfalls Gewinner der Bäckerkrone, und Nicole Schmid, unser Herzensunternehmen in neue Hände übergeben zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass unsere Nachfolger die gleiche Leidenschaft und Kreativität in dieses emotionale Produkt legen», heisst es in der Mitteilung, verfasst von Markus und Madeleine Kunz.

Vor 27 Jahren hat Markus Kunz begonnen, handwerklich hergestellte, zuckerreduzierte Konfitüren mit edlen, regionalen Früchten zu produzieren. Was als hochwertiges Nischenprodukt begann, wurde zur Leidenschaft und machte das Stammhaus weitherum bekannt. Zu den Kunden zählen Premium-Hotels, Bäckereien und Confiserien in der ganzen Schweiz. «Dieses Lebenswerk zu übernehmen, ist für uns eine grosse Ehre und gleichzeitig eine klare Verpflichtung», heisst es in der Mitteilung von David Schmid. «Die bestehenden Kundenbeziehungen werden nahtlos weitergeführt.»

Ende 2019 hatte das Ehepaar Kunz nach 33 Jahren erfolgreicher Tätigkeit die 100-jährige Traditions-Bäckerei-Confiserie «kunz AG art of sweets» in Frick, mit 82 Mitarbeitenden in jüngere Hände übergeben. Im Jahre 2020 eröffneten sie in Herznach die Konfi-Manufaktur. (mgt/sir)