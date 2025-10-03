Immobilien
Marius Farruggio ist wieder da, wo er hingehört

  03.10.2025 Böztal
Gemeindeammann Robert Schmid (links), Marius Farruggio und Rahel Widmer, Leiterin Einwohnerdienste. Foto: Simone Rufli
Gemeindeammann Robert Schmid (links), Marius Farruggio und Rahel Widmer, Leiterin Einwohnerdienste. Foto: Simone Rufli

Der 3000. Böztaler ist ein Rückkehrer

Drei Jahre war er weg, jetzt ist er zurück: Am Mittwochnachmittag wurde Marius Farruggio auf der Gemeindeverwaltung in Hornussen offiziell als 3000. Böztaler willkommen geheissen.

Simone Rufli

Dass er der ...

