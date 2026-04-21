Manege frei

Vom 13. bis 17. April verwandelte sich Zeihen in eine bunte Zirkuswelt: Insgesamt 50 Kinder nahmen an der von der Elterngruppe Zeihen organisierten Kinderzirkuswoche teil und tauchten für fünf Tage in die faszinierende Welt der Artistik ein. Täglich wurde gemeinsam trainiert, ...

Vom 13. bis 17. April verwandelte sich Zeihen in eine bunte Zirkuswelt: Insgesamt 50 Kinder nahmen an der von der Elterngruppe Zeihen organisierten Kinderzirkuswoche teil und tauchten für fünf Tage in die faszinierende Welt der Artistik ein. Täglich wurde gemeinsam trainiert, gelacht und Neues gelernt. Unter der Anleitung von fünf engagierten Zirkuspädagogen entdeckten die Kinder mit viel Freude ihre Talente und wuchsen über sich hinaus. Das vielfältige Angebot liess keine Wünsche offen: Ob als Luftkünstler am Trapez, Ring oder Vertikaltuch, als Akrobaten, Kraftmenschen, Clowns oder Jongleure, für jeden war etwas dabei. Auch Disziplinen wie Trampolin, Balancekunst und Leiterakrobatik standen auf dem Programm.

Der Höhepunkt folgte am Ende: In zwei (fast) ausverkauften Vorstellungen im echten Zirkuszelt präsentierten die jungen Artistinnen und Artisten stolz ihr Können. Mit beeindruckenden Darbietungen und viel Begeisterung zogen sie das Publikum in ihren Bann.

Was bleibt, ist nicht nur der Applaus aus dem Zirkuszelt, sondern auch eine Woche voller gemeinsamer Erlebnisse, neuer Freundschaften und unvergesslicher Momente. (mgt)