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Manege frei

  21.04.2026 Zeihen
Gemeinsam hoch hinaus: Bei der Leiterakrobatik zeigen die Kinder eindrücklich, wie viel Vertrauen und Teamarbeit in ihnen steckt. Foto: zVg
Gemeinsam hoch hinaus: Bei der Leiterakrobatik zeigen die Kinder eindrücklich, wie viel Vertrauen und Teamarbeit in ihnen steckt. Foto: zVg

Vom 13. bis 17. April verwandelte sich Zeihen in eine bunte Zirkuswelt: Insgesamt 50 Kinder nahmen an der von der Elterngruppe Zeihen organisierten Kinderzirkuswoche teil und tauchten für fünf Tage in die faszinierende Welt der Artistik ein. Täglich wurde gemeinsam trainiert, ...

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