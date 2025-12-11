Man stelle sich vor, das passiert beim Wellenbrecher

Gute Besserungswünsche an die verunfallte Person. Man stelle sich nun vor, genau das würde beim neu geplanten Kreisel mit den Beton-Wellenbrechern zwischen Möhlin und Rheinfelden passieren. Da würde man einfach gerade und ohne Aufschüttung gegen die Wand fahren! Ganz ...

RENÉ WIEDERKEHR, MÖHLIN