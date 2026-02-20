Man merkt erst im Nachhinein, was man verloren hat

Im Verlauf des Lebens gibt es immer wieder Situationen und Ereignisse, bei denen man erst im Nachhinein erkennt, was man daran gehabt hat – nämlich dann, wenn es nicht mehr da ist. Sollte die SRG-200-Franken-Initiative angenommen werden, wird es genauso sein: Erst Monate ...

Im Verlauf des Lebens gibt es immer wieder Situationen und Ereignisse, bei denen man erst im Nachhinein erkennt, was man daran gehabt hat – nämlich dann, wenn es nicht mehr da ist. Sollte die SRG-200-Franken-Initiative angenommen werden, wird es genauso sein: Erst Monate später wird man merken, was man verloren hat. Politisch wird es ebenfalls deutlich spürbar werden: Wenn eine neutrale Fahne kleiner wird, wachsen automatisch die anderen, farbigen Fahnen. Genau das ist es, was die Initianten erreichen wollen.

KURT FAHRNI, LAUFENBURG