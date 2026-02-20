Immobilien
Man merkt erst im Nachhinein, was man verloren hat

  20.02.2026 Leserbriefe

Im Verlauf des Lebens gibt es immer wieder Situationen und Ereignisse, bei denen man erst im Nachhinein erkennt, was man daran gehabt hat – nämlich dann, wenn es nicht mehr da ist. Sollte die SRG-200-Franken-Initiative angenommen werden, wird es genauso sein: Erst Monate ...

