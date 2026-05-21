MAIBUMMEL FRAUENTURNVEREIN OBERMUMPF

Gestartet sind vier Frauen beim Milchhüsli. Die anderen vier warteten beim Fluhweg. Zusammen spazierte die Gruppe am Reservoir der Chatzenfluh vorbei über den Säckenweg und der Münchwilerstrasse nach Schupfart. Ihr Ziel, das Restaurant Schwert, erreichten sie nach etwas mehr ...

Gestartet sind vier Frauen beim Milchhüsli. Die anderen vier warteten beim Fluhweg. Zusammen spazierte die Gruppe am Reservoir der Chatzenfluh vorbei über den Säckenweg und der Münchwilerstrasse nach Schupfart. Ihr Ziel, das Restaurant Schwert, erreichten sie nach etwas mehr als einer Stunde. Bei einem feinen Nachtessen und guten Gesprächen verbrachten die Frauen einen gemütlichen Abend. Der Plan, den Heimweg ebenfalls zu Fuss zu absolvieren, wurde durch heftigen Regen durchkreuzt. Somit entschieden sie sich für das Postauto. (mgt)