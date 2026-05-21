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MAIBUMMEL FRAUENTURNVEREIN OBERMUMPF

  21.05.2026 Obermumpf
Foto: zVg
Foto: zVg

Gestartet sind vier Frauen beim Milchhüsli. Die anderen vier warteten beim Fluhweg. Zusammen spazierte die Gruppe am Reservoir der Chatzenfluh vorbei über den Säckenweg und der Münchwilerstrasse nach Schupfart. Ihr Ziel, das Restaurant Schwert, erreichten sie nach etwas mehr ...

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