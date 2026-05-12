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Magisch und unvergesslich

  12.05.2026 Eiken
Der Auftritt im Zirkuszelt war für Kinder und Publikum der Höhepunkt. Foto: zVg
Der Auftritt im Zirkuszelt war für Kinder und Publikum der Höhepunkt. Foto: zVg

Die Schule Eiken blickt auf eine Projektwoche mit Magie und unvergesslichen Momenten zurück. Angeleitet von Artistinnen und Artisten des Circus Luna, liess sich die Schule vom Zirkusfieber anstecken.

Mit viel Elan, Ausdauer und einer gehörigen Portion Mut haben die ...

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