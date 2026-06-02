Magden: Rennvelofahrer leblos aufgefunden – Zeugen gesucht

Eine Patrouille der Polizei Basel-Landschaft fand am Montagabend ausgangs Magden einen leblosen Rennvelofahrer auf. Beim Verstorbenen dürfte es sich um einen zuvor als vermisst gemeldeten 68-jährigen Mann handeln. Nach ersten Erkenntnissen bestehen keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung. Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen.

Eine Patrouille der Polizei Basel-Landschaft fand am Montag, 1. Juni 2026, kurz nach 23.00 Uhr ausgangs Magden am Strassenrand der Maispracherstrasse einen leblosen Rennvelofahrer auf. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich beim Verstorbenen um einen 68-jährigen Mann handeln, der zuvor im Kanton Basel-Landschaft als vermisst gemeldet worden war.

Hinweise auf eine Dritteinwirkung liegen derzeit nicht vor. Die genauen Umstände des Todesfalls sowie die Todesursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg eröffnete eine Untersuchung.

Die Kantonspolizei Aargau sucht Personen, die den Rennvelofahrer am Montagabend gesehen haben oder sachdienliche Angaben machen können. Augenzeugen werden gebeten, sich beim Stützpunkt Frick der Kantonspolizei Aargau (Telefon 062 871 13 33) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden.

