Die Gemeinschaft der Männerchöre Obermumpf und Zeiningen freut sich, am Tag der Ökumene im Wegenstettertal mitwirken zu dürfen. In einer Mitteilung heisst es: «Wir singen am Sonntag, 21. Januar, um 10.30 Uhr, in der Pfarrkirche Zeiningen. Irina van Bürck, Niclas ...