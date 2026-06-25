Mit dem Ziel, bis Ende Juli 88 888 Mützchen zu sammeln – und das für einen guten Zweck – hat der Getränkehersteller Innocent zusammen mit Pro Senectute schweizweit zum grossen Stricken aufgerufen. Zu Wolle und Nadeln gegriffen haben auch mehrere Frauen aus Kaisten. Unter ihren Händen ...

Mit dem Ziel, bis Ende Juli 88 888 Mützchen zu sammeln – und das für einen guten Zweck – hat der Getränkehersteller Innocent zusammen mit Pro Senectute schweizweit zum grossen Stricken aufgerufen. Zu Wolle und Nadeln gegriffen haben auch mehrere Frauen aus Kaisten. Unter ihren Händen entstanden 156 kreative Kunstwerke.

Susanne Hörth

Eigentlich haben Obstoder Gemüse-Smoothies mit Wollmützen wenig gemeinsam. Eigentlich. Doch im Falle von «Mach dich mützlich» ist das anders. Ab Herbst 2026 werden in den Einkaufsläden viele der Smoothie-Fläschchen von Innocent in den Kühlregalen ein Mützchen tragen – jedes davon ein Unikat. Gestrickt oder gehäkelt wurden sie in den vergangenen Monaten von zahlreichen kreativen Menschen, die an der schweizweiten Aktion von Innocent und Pro Senectute teilgenommen haben. Pro verkauftem, bemütztem Smoothie geht ein Betrag an Pro Senectute.

Gaby Merkofer vom Pfarrreirat Kaisten betreut den monatlichen Seniorentreffpunkt im Dorf. Als sie privat von Eveline Dillinger, Leiterin der ProSenectute-Beratungsstelle des Bezirks Laufenburg, von der Mützchen-Aktion erfahren hat, «habe ich mir gedacht, das wäre doch eine tolle Aktion und Motivation für die Frauen vom Seniorentreffpunkt». Und so stand am Kaister Juni-Treffen neben gemütlichem Zusammensein, Plaudern und Jassen eine besondere Prämierung auf dem Programm. Aus den insgesamt 156 gestrickten Mützchen galt es, die schönsten auszuwählen. Die Jury waren die Anwesenden selbst – und sie hatten die Qual der Wahl. Da war das lustig geringelte Mützchen mit dem Pompon obendrauf, hier ein herziger Pinguin, dort ein fröhlicher Zwerg, und selbst ein Hochzeitspärchen fehlte nicht. Das Staunen und Schmunzeln über die fantasievollen Kreationen wollte kaum enden, doch irgendwann musste eine Bewertung erfolgen.

Der erste Rang ging an Carmen Meier, dicht gefolgt von Johanna Rügge auf Platz zwei. Margrit Bertoldi erreichte den dritten Platz. Auf den Rängen vier und fünf folgten Lisbeth Müller und Cornelia Cargioli. Gaby Merkofer, ProSenectute-Ortsvertreterin, freute sich, nicht nur den Gewinnerinnen, sondern allen Teilnehmenden der Strickaktion herzlich zu gratulieren und zu danken.

Ausgezeichnet mit dem Swissfundraising Award 2026

Ein Dankeschön und viel Lob kam auch von Eveline Dillinger. Beim Betrachten der bunten und fantasievollen Mützchen brachte die Stellenleiterin der ProSenectute-Beratungsstelle ihre Begeisterung deutlich zum Ausdruck. Den Anwesenden im Kaister Pfarreisaal konnte sie mitteilen, dass im Kanton Aargau bisher über 13 000 Mützchen eingegangen seien. Stolz verkündete sie zudem, dass die Aktion «Das grosse Stricken» von Pro Senectute und Innocent als kreativste Fundraising-Aktion mit dem Swissfundraising Award 2026 ausgezeichnet worden ist. «Das Beste an dieser Idee sind für mich die Seniorentreffs – wie dieser heute hier in Kaisten», betonte Eveline Dillinger.

Wenn ab Herbst 2026 in den Kühlregalen der Detailhändler die bemützten Smoothies angeboten werden, geht mit dem Kauf eines solchen Getränks gleich ein mehrfaches Gewinnen einher: Zum einen für sich selbst durch den Genuss des Smoothies, zum anderen ist das handgefertigte Wollmützchen ein finanzieller Zustupf für Pro Senectute – und ganz sicher auch ein Stück Freude für die Strickerinnen und Stricker, die es hergestellt haben.