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«Mach dich mützlich»

  25.06.2026 Kaisten

Mit dem Ziel, bis Ende Juli 88 888 Mützchen zu sammeln – und das für einen guten Zweck – hat der Getränkehersteller Innocent zusammen mit Pro Senectute schweizweit zum grossen Stricken aufgerufen. Zu Wolle und Nadeln gegriffen haben auch mehrere Frauen aus Kaisten. Unter ihren Händen ...

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