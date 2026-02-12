Luft, Erde, Wasser und Feuer

Ideen für Wittnauer Spiel- und Begegnungsplatz

Ein generationenverbindender Spiel- und Begegnungsplatz im Herzen des Dorfes Wittnau soll geschaffen werden. Eine Schar Kinder traf sich zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde, der Schule, mit Eltern und den Verantwortlichen der Stiftung für das Alter.

Partizipation ist ein zentrales Element in diesem Vorhaben. Die Profis des Planungsbüros «Spielraum» stellten kistenweise Material zur Verfügung, damit die Kinder ihren Spielplatz selbst gestalten konnten. Viele Ideen sind unter den kreativen Händen entstanden. Auf dem Platz soll geschaukelt und geklettert werden können. Feuer, Wasser, Holz, Sand und Steine sollen dabei sein, ruhige Ecken und Sitzplätze werden gewünscht, ein vielfältiger Grünraum soll alle Elemente verbinden.

Am 6. Juni 2026 werden die Ergebnisse der Planung für die Pfrundwiese beim Pfarrhaus vorgestellt. Das Ziel ist es, einen nachhaltigen und gesundheitsfördernden Spielund Begegnungsplatz mit einer hohen Aufenthaltsqualität zu bauen. Die Umsetzung des Projektes ist auf Frühjahr 2027 geplant. (mgt)