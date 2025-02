Ludl neuer Gemeindeschreiber in Mumpf

Der Gemeinderat in Mumpf hat Elmar Ludl (45) aus Wohlen als neuen Gemeindeschreiber gewählt. Ludl tritt seine Stelle mit einem Pensum von 100 Prozent am 15. Mai an. «Der Gemeinderat ist überzeugt, dass der neu gewählte Gemeindeschreiber nach einer Einarbeitungszeit das für ihn neue Aufgabengebiet gut ausfüllen kann», heisst es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung.

Aktuell arbeitet Elmar Ludl in einer grösseren Gemeinde im Kanton Aargau im Bereich Finanzen. Nach einer Verwaltungslehre sei er auf verschiedenen Gemeindeverwaltungen tätig gewesen, unter anderem als Steueramtsvorsteher und Finanzverwalter, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Anschliessend wechselte Ludl für viele Jahre in die Privatwirtschaft. Zurzeit absolviert er an der Fachhochschule eine Verwaltungsweiterbildung. Die vorherige Gemeindeschreiberin in Mumpf hatte per Ende September des letzten Jahres gekündigt. (mgt/nfz)