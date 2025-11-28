Immobilien
Lässt der Vertrag die neue Stromlandschaft zu?

  28.11.2025 Leserbriefe

Offener Brief an den Rheinfelder Stadtrat.

Sehr geehrte Damen und Herren, an der kommenden Gemeindeversammlung wird über den erneuerten Konzessionsvertrag mit dem AEW abgestimmt. Normalerweise ist das eine formelle Weiterschreibung des Bisherigen. Da ...

