Lonza baut in Stein weiter aus: neue Mehrzweck-Abfülllinie geplant

Lonza verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Franken, was einem starken Wachstum von 16 Prozent entspricht. Auch das operative Ergebnis entwickelte sich sehr positiv.

Wie es in der Mitteilung des Unternehmens heisst, verzeichnete Lonza weiterhin eine anhaltende Dynamik bei Aufträgen für grosse Pharmaunternehmen als auch Biotech-Kunden.

Lonza kündigte kürzlich den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten in Visp an, um die rasch wachsende Nachfrage im Markt für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) zu bedienen. Gestern nun informierte Lonza auch über die Erweiterung ihrer aseptischen Drug-Product-Kapazitäten in Stein um eine weitere kommerzielle Mehrzweck-Abfülllinie. Diese soll 2030 in Betrieb gehen. Diese neue Wachstumsinvestition wird durch einen langfristigen Kooperationsvertrag mit einem führenden Pharmaunternehmen unterstützt.

Die zusätzliche Abfülllinie stelle einen weiteren Meilenstein beim Ausbau von Lonza dar und ergänze sowohl die dedizierte kommerzielle aseptische ADC-Abfülllinie als auch die Mehrzweck-Grossanlage zur Arzneimittelproduktion in Stein, die sich derzeit im Bau befinden. Um den strategischen Nutzen dieser Grossanlage weiter zu erhöhen, hat Lonza beschlossen, deren Fähigkeiten auf hochwertige Sma l l-Molecu le-D r ug-P roduct s auszuweiten, was geringfügige zusätzliche Investitionsausgaben erfordert. Die Aufnahme des Betriebs wird nun für 2028 erwartet. Die Lonza hat ihren Standort in Stein vor sieben Jahren von der Novartis übernommen und beschäftigt dort aktuell über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weltweit ist die Lonza an rund 30 Standorten vertreten und beschäftigt über 19 000 Mitarbeitende.

(nfz)