Lob für die gute Gemeinschaft

Der Männerchor organisiert alle zwei Jahre in Eiken die Bundesfeier. Aufgrund der unsicheren Wetterlage entschied man sich für die Regenvariante und richtete den Kulturellen Saal für die Gäste her. Die Dekoration orientierte sich an den Farben des Schweizer Wappens. Mit viel Liebe zum Detail lud der Saal zum gemütlichen Beisammensein.

Diana John führte mit kurzen Ansagen durch den Abend und liess die Musikgesellschaft den offiziellen Teil eröffnen. Gleich anschliessend rundete die Trachtengruppe mit ihren tänzerischen Aufführungen den folkloristischen Teil ab.

Gemeindeammann Stefan Grunder richtete einige Worte an die Besucherinnen und Besucher und kündete die Festrednerin, Nationalrätin Maja Riniker, an. Sie lobte in ihrer kurzweiligen und unterhaltsamen Ansprache die gute Gemeinschaft in der Schweiz und hob dabei die Vereinsvielfallt, gerade auch in Eiken, hervor. Die erste Vizepräsidentin des Nationalrates wies auch auf die Sicherheit hin, welche in der Schweiz herrsche. Im Ausland habe sie als Politikerin bewacht werden müssen. In der Schweiz sei das nicht notwendig, was sie sehr zu schätzen gelernt habe.

Bevor die Musikgesellschaft den Schweizer Psalm anstimmte, sorgte das Gesangsduo Nicole und Marcel für weitere musikalische Stimmung im Saal. Der Männerchor als Organisator glänzte für einmal nicht mit stimmlicher Akustik, aber dafür mit gastronomischen Gaumenfreuden.

Nach dem Lampionumzug neigte sich die 1. Augustfeier dem Ende zu und die Eikerinnen und Eiker dürfen auf einen gelungen und gemütlichen Dorfanlass zurückblicken. (mgt)