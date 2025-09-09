Immobilien
Lieber Beat Käser

  09.09.2025 Leserbriefe

Ein Held muss nicht immer auf einem weissen Pferd dahergeritten kommen. Manchmal sitzt er auch im Fahrersitz eines schweren Traktors der Marke New Holland und rettet ein Projekt, wenn alle anderen Lösungsversuche versagt haben. Der Freitag hätte eigentlich ein besonderer Tag werden ...

