Vergangenen Sonntag nahmen sieben Kinder der Jugi Eiken an der Leichtathletik-Einkampfmeisterschaft in Stein teil. Sie starteten in den Disziplinen Sprint, Ballwurf, Kugelstossen und Weitsprung. Levina Bär holte den 3. Rang im Kugelstossen, die anderen Kinder verpassten teilweise nur knapp ...