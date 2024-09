Am Freitag, 20. September, liest der Fricktaler Schriftsteller Christian Haller um 19 Uhr in der Stiftskirche Olsberg. Der Schweizer Buchpreisträger wohnt in Laufenburg und hat elf Romane, mehrere Gedichtbände, Dramen, Essays und Theaterstücke geschrieben. Mit 19 Jahren entschied ...