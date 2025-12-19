Leiterin oder Leiter für Unihockey-Jugi gesucht

Kenntnisse über das Unihockey wären natürlich super, doch ...

Die Jugi Zeiningen braucht Verstärkung. Gesucht wird jemand, der das Leiterteam der Unihockey-Jugi ergänzt. Die Trainings finden jeweils am Dienstag von 18 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle Brugglismatt statt.

Kenntnisse über das Unihockey wären natürlich super, doch viel wichtiger ist die Freude an der Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen von der dritten bis zur achten Klasse.

Interessierte dürfen sich bei Hauptjugileiterin Naïma Soder melden (077 462 25 12 oder sodernaima@gmail.com). (mgt)