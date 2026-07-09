Leidenschaft und Teamgeist

Am vergangenen Wochenende wurde Kaisten einmal mehr zum Treffpunkt für Hunderte von Sportlerinnen und Sportlern aus nah und fern. Insgesamt waren es 1485. Ob Rennvelo, Mountainbike, E Bike, Gravel oder verschiedene Läufe: Die 53. Schwarzwald Rundfahrt mit den Sporttagen hat ...

Am vergangenen Wochenende wurde Kaisten einmal mehr zum Treffpunkt für Hunderte von Sportlerinnen und Sportlern aus nah und fern. Insgesamt waren es 1485. Ob Rennvelo, Mountainbike, E Bike, Gravel oder verschiedene Läufe: Die 53. Schwarzwald Rundfahrt mit den Sporttagen hat eindrücklich gezeigt, was möglich ist, wenn unzählige Helfer gemeinsam anpacken.

Was mich am meisten beeindruckt hat, waren nicht nur die sportlichen Leistungen. Es waren die vielen kleinen Momente am Streckenrand. Konzentrierte Gesichter vor dem Start. Ehrliche Freude im Ziel. Freiwillige, die seit dem frühen Morgen im Einsatz standen. Streckenposten, Festwirtschaft, Sanität, Verkehrsdienst und alle Helfer, die oft im Hintergrund arbeiten und ohne die ein Anlass dieser Grösse gar nicht möglich wäre.

Die Schwarzwald Rundfahrt gehört seit über fünf Jahrzehnten zu den bekanntesten Sportanlässen unserer Region. Auch dieses Jahr führte sie über die wunderschönen Strassen und Wege im Fricktal und durch den Schwarzwald. Angeboten wurden Strassenstrecken über 100 und 150 Kilometer sowie Mountainbike Strecken über 30, 60 und 90 Kilometer. Ergänzt wurde das Wochenende durch weitere Sportangebote wie den traditionellen Waffenlauf, den Waldlauf und ein Rundstreckenrennen. Alles war hervorragend organisiert und lief aus meiner Sicht ruhig, sicher und reibungslos ab.

Ich durfte viele dieser besonderen Augenblicke mit meiner Kamera festhalten. Keine gestellten Bilder. Keine Show. Sondern echte Emotionen, die den Sport so einzigartig machen. Ein grosses Kompliment und ein herzliches Dankeschön an den Velo Club Glückauf Kaisten, an alle Helferinnen und Helfer, die Sponsoren, die Blaulichtorganisationen und alle, die mit ihrem Einsatz dieses grossartige Wochenende möglich gemacht haben. Genau solche Anlässe zeigen, was eine starke Gemeinschaft bewegen kann.

Herzliche Gratulation an alle Teilnehmenden und bis zur nächsten Schwarzwald Rundfahrt mit den Sporttagen.

FRITZ SCHEIDEGGER, ITTENTHAL