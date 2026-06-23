Unter dem Titel «Leidenschaft trifft Ruhe – eine Symphonie der Künste» sind ab Freitag, 26. Juni, Werke der Künstler Gregor Schmitz und Monika Lehnertz in der Rathausgalerie in Badisch Rheinfelden zu sehen. Gregor Schmitz versteht Malerei als ein Versinken im Hier und ...

Unter dem Titel «Leidenschaft trifft Ruhe – eine Symphonie der Künste» sind ab Freitag, 26. Juni, Werke der Künstler Gregor Schmitz und Monika Lehnertz in der Rathausgalerie in Badisch Rheinfelden zu sehen. Gregor Schmitz versteht Malerei als ein Versinken im Hier und Jetzt. In einer intuitiven Arbeitsweise entstehen abstrakte Werke von intensiver Farbigkeit, geprägt von dynamischen Risstechniken. Bevorzugt arbeitet er mit Acrylfarben, Spachtelmasse und Pigmenten auf verschiedenen Untergründen. Monika Lehnertz lässt in ihren abstrakten Acrylmalereien die Erfahrungen ihrer Pilgerreisen anklingen. (mgt)

Vernissage am Freitag, 26. Juni, 19 Uhr. Die Ausstellung ist kostenfrei und kann zu den Öffnungszeiten des Rathauses bis Freitag, 21. August, besichtigt werden.