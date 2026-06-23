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Leidenschaft trifft Ruhe

  23.06.2026 Badisch Rheinfelden

Unter dem Titel «Leidenschaft trifft Ruhe – eine Symphonie der Künste» sind ab Freitag, 26. Juni, Werke der Künstler Gregor Schmitz und Monika Lehnertz in der Rathausgalerie in Badisch Rheinfelden zu sehen. Gregor Schmitz versteht Malerei als ein Versinken im Hier und ...

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