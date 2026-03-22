Leibstadt: Gegen Baum geprallt

Ein Automobilist verlor am späten Samstagnachmittag in Leibstadt die Kontrolle über seinen McLaren und prallte gegen einen Baum. Verletzt wurde niemand. Am Wagen entstand erheblicher Sachschaden.

Der Selbstunfall ereignete sich am Samstag, 21. März, kurz nach 17.30 Uhr auf der Bahnhofstrasse in Leibstadt. Der Lenker des McLaren war von der Hauptstrasse herkommend auf der schmalen Nebenstrasse in Richtung Unterbernaustrasse unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte heftig gegen einen Baum. Der 32-jährige Lenker und sein 33-jähriger Beifahrer blieben unverletzt, am McLaren entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Lenker zu schnell gefahren sein und die Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst haben. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen und den Mann an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.