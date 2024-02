Lehrerweiterbildung einmal anders

Für einmal stand nicht die Einführung eines neuen Lehrmittels oder eines neuen Lehrplans auf dem Programm, sondern es ging um andere (über-) lebenswichtige Sachen. Die Lehrerschaft des Wegenstettertals (Zeiningen, Zuzgen, Hellikon, Wegenstetten) bildete sich in Sachen Brandbekämpfung, verunfallten Schülern und weiteren bedrohlichen Situationen weiter.

Christian Sägesser

Die Initialzündung gab die Schulleiterin aus Zeiningen. Simone Zimmermann organisierte zusammen mit Jürg Wirthlin, Materialverwalter Feuerwehr Möhlin-Zeiningen, und Marco Dössegger von der Präventionsabteilung der Kantonspolizei Aargau diese Lehrerweiterbildung, welche am Montag im und um das Schulhaus Brugglismatt in Zeiningen durchgeführt wurde.

So wurde am Posten der Kapo das Verhalten bei bedrohlichen Situationen geübt, wie zum Beispiel Amok an der Schule oder wenn ein Elterngespräch zu eskalieren droht. Durch Angehörige der Sanität von der Feuerwehr wurde an einem weiteren Posten zum einen vermittelt, wie ein korrekter Notruf abzusetzen ist, was danach alles passiert und zum anderen, was als erste Hilfe zum Beispiel bei einem Treppensturz zu machen ist. Damit nicht nur trockene Theorie auf dem Tagesprogramm stand, durften die Lehrerinnen und Lehrer das theoretisch Gelernte sogleich im Schulhaus anhand praktischer Beispiele unter Beweis stellen.

Umgang mit dem Feuerlöscher

Auf dem Schulhausplatz ging es dann heiss zu und her. Jede und jeder hat sie schon gesehen, die roten Feuerlöscher, welche überall an den Wänden hängen und für den Ernstfall bereit sind. Aber wie ist es, einen solchen «abzufeuern» und den Inhalt in Richtung der bedrohlichen Flammen abzulassen? Diese Fragen konnten sich die rund 60 Lehrerinnen und Lehrer gleich selbst beantworten. Es standen genügend Feuerlöscher bereit und dank einer mit Gas befeuerten Brandsimulationsanlage stand dem Kampf gegen die Flammen nichts mehr im Weg. Dies selbstverständlich stets unter fachkundiger Anleitung der anwesenden Feuerwehrleute.

Die Zeininger Schulleiterin und ihr Kollege aus Wegenstetten, Urs Hasler, waren sich einig: Die Weiterbildung war ein voller Erfolg und das Lehrerkollegium habe sehr motiviert und engagiert mitgemacht.