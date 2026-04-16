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Legendär – Männerchor Sängerbund Wittnau

  16.04.2026 Wittnau
Die beiden Auftritte des Männerchors Sängerbund Wittnau kamen beim Publikum sehr gut an. Foto: Jürg Müller
Die beiden Auftritte des Männerchors Sängerbund Wittnau kamen beim Publikum sehr gut an. Foto: Jürg Müller

Am vergangenen Freitag und Samstag, 10. und 11. April, fand in der Turnhalle in Wittnau das Männerchorkonzert statt. Zweimal war die Halle ausverkauft – bei bester Stimmung durfte der Männerchor Wittnau zwei gelungene und erfolgreiche Konzertabende erleben.

Unter dem Motto «Legendär» führte Hans Landolt gekonnt und mit viel Witz durch das Programm. Unter der fachkundigen Leitung von Monika Sturm-Schmid zeigten die Sänger ihr Können.

«Singen macht Freude» – das war deutlich der Ausdruck aller Mitwirkenden. (mgt)

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