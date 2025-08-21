Laufenburg braucht auch Frauen mit Löwenherz im Stadtrat

Laufenburg steht vor grossen Herausforderungen. Die finanzielle Situation ist angespannt. Viele Ziele der zu Ende gehenden Legislatur wurden nicht erreicht. Dazu beigetragen haben unter anderem Führungsschwächen, Fehleinschätzungen und Eigeninteressen. Für die kommenden Stadtratswahlen haben sich bisher ausschliesslich Männer gemeldet – keine einzige Frau. Das ist eine verpasste Chance für unsere Gemeinde. Für eine differenzierte Entscheidungsfindung und eine zukunftsorientierte Führung braucht Laufenburg Frauenpower im Stadtrat: mutige Frauen mit gros ser Erfahrung und einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein. Frauen, die fest im Leben stehen, Führungs stärke beweisen und sich über mehrere Jahre für das Wohl der fusionierten Gemeinde einzusetzen. Die Arbeit im Stadtrat ist spannend und vielfältig, aber auch zeitintensiv. Das Stadtratsamt ist kein «Fürobe-Job». Die Arbeit muss fair entschädigt werden. Liebe Frauen und Frauenorganisationen: Ihr seid genauso vertrauenswürdig und kompetent wie die Männer. Schliesst euch zusammen, vernetzt euch - und stellt mindestens eine erfahrene und engagierte Kandidatin auf. Laufenburg braucht frische Ideen – und Frauen mit Löwenherz, die mutig mitgestalten! «Warten wir nicht länger auf Wunder – werden wir selbst zum Wunder».

MEINRAD SCHRANER, SULZ