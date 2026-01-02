Laufenburg: 18-Jähriger stürzt mit dem Auto einen Hang hinunter

In der Silvesternacht befand sich ein 18-Jähriger mit einem Renault auf einer Nebenstrasse in Laufenburg auf dem Nachhauseweg. In einer Linkskurve geriet er mit seinem Fahrzeug neben die

Fahrbahn und stürzte in der Folge etwa 40 Meter einen Abhang hinunter. Dabei dürfte sich das Fahrzeug mehrfach überschlagen haben. Es kam an einem Baumstrunk zum Stillstand. Der Lenker blieb wie durch ein Wunder unverletzt, konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und trat in der Folge den Nachhauseweg an.



Mehrere Stunden später, als es um die Bergung des Fahrzeuges ging, erhielt die Polizei die Meldung über das Unfallereignis und konnte den Unfallverursacher vor Ort antreffen.

Am Fahrzeug entstand durch den Unfall Totalschaden. Bei der Überprüfung der Fahrfähigkeit des 18-jährigen Lenkers konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden. Der Lernfahrausweis wurde ihm auf der Stelle entzogen. Zudem wird er bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mgt)