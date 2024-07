Lastwagen mit ausgefahrenem Kran kracht in Autobahnbrücke

Da bei einem Lastwagen der Kran nicht eingefahren war, kollidierte dieser am Donnerstag in Neuenhof mit der Autobahnbrücke und kippte auf die Seite. Ein entgegenkommender BMW landete direkt unter dem Lastwagen. Die Insassen verletzten sich zum Glück nur leicht.

Am Donnerstag um 14.15 Uhr fuhr ein Mercedes-Lastwagen auf der Industriestrasse in Neuenhof. Aus noch unbekannten Gründen war der Kran am Lastwagen nicht korrekt eingefahren. So kam es dazu, dass der Kran mit der Brücke kollidierte und dadurch der Lastwagen auf die linke Seite kippte. Leider kam genau in dem Moment ein grauer BMW auf der Strasse entgegen gefahren. Der Lastwagen fiel auf die Front des Autos. Sofort rückten Polizeipatrouillen und eine Ambulanz aus. Glücklicherweise stellte sich vor Ort heraus, dass sich der 29-jährige BMW-Lenker sowie dessen 29-jährige Beifahrerin nur leicht verletzt hatten. Das Kind, welches sich auf dem Rücksitz befand, blieb gänzlich unverletzt. Auch der 60-jährige Fahrer des Lastwagens konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Beim Ereignis entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Die Kantonspolizei Aargau klärt aktuell, wie es dazu kam, dass der Kran am Lastwagen während der Fahrt nicht eingefahren war. Dazu wurde dem Lastwagenlenker die Anzeige an die Staatsanwaltschaft eröffnet und ihm wurde der Führerausweis vorläufig abgenommen. Während den Unfall- und Bergungsarbeiten war die Strasse nur einspurig befahrbar.