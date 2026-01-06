«Lasst uns mit Zuversicht, Respekt und Tatkraft starten»

Am vergangenen Freitag wurde in Zeiningen der Neujahrsapéro durchgeführt. Der neu gewählte Gemeindepräsident Andreas Geiss durfte rund 160 Gäste in der Mehrzweckhalle Mitteldorf begrüssen.

Janine Tschopp

Organisiert wurde der Neujahrsapéro durch den Kulturförderverein, und die Feier wurde mit den Klängen der Musikgesellschaft Zeiningen eröffnet. Der neu gewählte Gemeindepräsident Andreas Geiss begrüsste die rund 160 Gäste und bat sie zu Beginn seiner Rede, in einer Schweigeminute an die Opfer der Tragödie in Crans-Montana zu denken.

Ein konstruktives Jahr

«Das letzte Jahr war ein ereignisreiches, emotionales und zugleich sehr konstruktives Jahr für Zeiningen», blickte Andreas Geiss zurück. Er erwähnte den Baustart des neuen Mehrzweckgebäudes, die Eröffnung des Kindergartens sowie die Sanierungen des Oberdorfs und des Fussballplatzes. Weiter ging er auf die zahlreichen Veranstaltungen ein, die im vergangenen Jahr in Zeiningen durchgeführt wurden. «Im Namen der Gemeinde möchte ich meinen tiefen Dank und grössten Respekt allen Helferinnen und Helfern sowie allen Mitwirkenden und Unterstützenden seitens der Vereine, des Gewerbes und privat engagierten Personen aussprechen. Ohne euch wäre all das nicht möglich und Zeiningen wäre nicht so lebendig und attraktiv, wie wir es lieben», sagte Andreas Geiss. Stellvertretend bat er Christine Brogli von der Musikgesellschaft Zeiningen sowie Daniel Graf und Ingo Odenthal vom Kulturförderverein Zeiningen zu sich und überreichte ihnen Geschenke.

«Mehrheitsentscheidungen zusammen mittragen»

Aus dem Wahlkampf habe er gelernt, dass Demokratie in der Schweiz funktioniere. «Es gab unterschiedlichste Meinungen, was sehr gut und äusserst wichtig in einer gelebten Demokratie ist. Und es gab Mehrheitsentscheidungen, die wir alle zusammen mittragen.» Nach den Wahlen sei Ruhe eingekehrt. «Es hat sich gezeigt, dass wir alle die professionelle Fähigkeit haben, unsere unterschiedlichsten Rollen zu trennen: den Wahlkampf vom Alltag, Persönliches von Politischem und auch Privates von Geschäftlichem», betonte Geiss.

Er bedankte sich bei seiner Vorgängerin Gisela Taufer für «ihren über 24 Jahre langen aufopfernden Einsatz zum Wohle Zeiningens». Es seien grosse Fussabdrücke, in welche er nun treten dürfe, um laufende Projekte weiterzuführen, neue auf den Weg zu bringen und dabei seine Wahlkampfversprechen mit einzubauen und umzusetzen.

Bei seinem Ausblick auf das neue Jahr ging Andreas Geiss auf die Ziele ein, an welchen viele Engagierte «unermüdlich arbeiten» würden: die Förderung des Gemeinwohls, die Stärkung der Dorfidentität, den Ausbau sinnvoller Infrastruktur sowie die Förderung des Zusammenhalts zwischen Vereinen, Gewerbe und Verwaltung. «Ich hoffe, mit diesem Fundament noch mehr Bürgernähe erzeugen und unsere Aktivitäten mit noch mehr konstruktiver Mitwirkung und Unterstützung durchführen zu können», so Geiss.

Traditionen pflegen und neue Wege beschreiten

Er erwähnte anstehende Projekte wie zum Beispiel den Bau des neuen Mehrzweckgebäudes, den Entwicklungs-Richtplan Mitteldorf, die Erschliessung Aennermatt sowie den Auf bau der Tagesstrukturen und meinte: «Ihr seht, wir stehen gemeinsam ein für ein Jahr, in dem wir bewährte Traditionen pflegen und zugleich mutig neue Wege beschreiten. Indem wir nicht nur wie bisher Gutes tun, sondern dabei auch versuchen es noch besser zu machen. Jeden Erfolg und jede positive Veränderung feiern wir als Gemeinschaft.»

Schliesslich bedankte sich Andreas Geiss speziell bei den Zeininger Gewerbetreibenden für ihre Dienstleistungen, Arbeitsplätze und ihr Engagement sowie bei der ganzen Bevölkerung für konstruktives Feedback, Ideen und Vertrauen. Er schloss mit den Worten «Lasst uns mit Zuversicht, Respekt und Tatkraft in ein erfolgreiches Jahr 2026 starten» und wünschte allen Gästen des Zeininger Neujahrsapéros ein gesundes, friedvolles und glückliches neues Jahr.