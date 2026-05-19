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Lassen wir Zahlen sprechen

  19.05.2026 Leserbriefe

Blenden Sie für einen Moment aus, dass die Initiative gegen eine 10-Millionen-Schweiz von der SVP lanciert wurde und lassen wir Zahlen sprechen ... Die Weltbevölkerung von aktuell 8,3 Milliarden Menschen wächst jährlich um 80 Millionen, das entspricht knapp der ...

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