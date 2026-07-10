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Las Vegas kommt nach Basel

  10.07.2026 Basel

Der traditionsreiche Saal des Theater Küchlin in Basel wird Ende 2026 zur Bühne für eine neue Live-Show: «Vegas 2.0 – Magic meets Elvis». Die Produktion verbindet Weltklasse-Musik mit atemberaubender Illusionskunst und bringt das glamouröse Showgefühl von ...

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