Las Vegas kommt nach Basel

Der traditionsreiche Saal des Theater Küchlin in Basel wird Ende 2026 zur Bühne für eine neue Live-Show: «Vegas 2.0 – Magic meets Elvis». Die Produktion verbindet Weltklasse-Musik mit atemberaubender Illusionskunst und bringt das glamouröse Showgefühl von ...

Der traditionsreiche Saal des Theater Küchlin in Basel wird Ende 2026 zur Bühne für eine neue Live-Show: «Vegas 2.0 – Magic meets Elvis». Die Produktion verbindet Weltklasse-Musik mit atemberaubender Illusionskunst und bringt das glamouröse Showgefühl von Las Vegas erstmals in dieser Form nach Europa. Der Sänger Mark Dean (Magden), der seine musikalische Karriere in den USA begann, begeistert mit einer verblüffenden stimmlichen Nähe zu Elvis Presley. Seine Karriere führte ihn auf internationale Bühnen, in TV- und Radioshows sowie auf exklusive Kreuzfahrten. Seinen musikalischer Weg kreuzten Auftritte mit Grössen der Musik- und Showbranche wie Al Jarreau, Siegfried & Roy, Peter Kraus sowie mit Original-Musikern von Elvis Presley, wie Scotty Moore und D.J. Fontana.

An seiner Seite steht der international bekannte Schweizer Magier Magrée, eine Ausnahmeerscheinung der europäischen Zauberkunst. Als mehrfacher Schweizer Meister und Pionier der modernen Magie war er bereits Stargast in über 200 TV-Shows und produzierte als erster Schweizer Magier eine abendfüllende Show in Las Vegas. Mit «Vegas 2.0 – Magic meets Elvis» soll Basel zum Ausgangspunkt einer neuen europäischen Entertainment-Produktion werden, die Las-Vegas-Glamour mit moderner Showtechnologie verbindet. (mgt