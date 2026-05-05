«Sie suchten den Adrenalinkick». NFZ vom 30. April. Was hätten die Mitglieder des Wolfsrudeld ausgesagt, wenn die S-Bahn entgleist wäre mit eventuellen Todesopfern? Nur um einen Adrenalinkick zu erhalten? Lange Haftstrafen. Nachts im Knast, ...

«Sie suchten den Adrenalinkick». NFZ vom 30. April.

Was hätten die Mitglieder des Wolfsrudeld ausgesagt, wenn die S-Bahn entgleist wäre mit eventuellen Todesopfern? Nur um einen Adrenalinkick zu erhalten? Lange Haftstrafen. Nachts im Knast, am Tag mit einer Fussfessel soziale Arbeitseinsätze ableisten, bis sämtliche Unkosten abgegolten sind. Wenn sie in ihrer Freizeit gelangweilt sind, bietet ihnen die Justiz somit eine sinnvolle Beschäftigung.

PETER GERBER, KAISERAUGST