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Lange Haftstrafen

  05.05.2026 Leserbriefe

«Sie suchten den Adrenalinkick». NFZ vom 30. April.
Was hätten die Mitglieder des Wolfsrudeld ausgesagt, wenn die S-Bahn entgleist wäre mit eventuellen Todesopfern? Nur um einen Adrenalinkick zu erhalten? Lange Haftstrafen. Nachts im Knast, ...

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