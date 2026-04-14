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Landi Frila blickt auf einen historischen Moment

  14.04.2026 Eiken
Vierergremium der Landi-Geschäftsleitung (von links): Jasmin Brunner, Armin Faubel, Thomas Tschanz und Hans-Jürg Fischer. Foto: Petra Schumacher
Vierergremium der Landi-Geschäftsleitung (von links): Jasmin Brunner, Armin Faubel, Thomas Tschanz und Hans-Jürg Fischer. Foto: Petra Schumacher

Im Betriebsjahr 2025 konnte die letzte Hypothekarschuld abbezahlt werden

Stabile Umsatzzahlen, hohe Eigenkapitalquote und Umsatzsteigerung im Detailhandel. Und mit Tilgung der letzten Hypothekarschuld kann in einer gestärkten Position die Strategie neu gedacht werden – die ...

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