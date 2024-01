Lamborghini in Badisch Wallbach geklaut

In der Nacht auf Mittwoch ist in Bad Säckingen, Ortsteil Wallbach, ein Lamborghini nach einem Einbruch in einem Einfamilienhaus entwendet worden. Die deutsche Polizei sucht Zeugen.

Zunächst dürften mehrere Tatverdächtige gewaltsam in das Einfamilienhaus eingedrungen sein und den Originalzündschlüssel des Sportwagens aus einer Kommode entwendet haben. Auch weitere Gegenstände wie Handtaschen, Geldbeutel, Bargeld oder andere Schlüssel nahmen die Tatverdächtigen an sich. Ein Teil davon konnte im Garten des Hauses wieder aufgefunden werden. Aus der Garage dürfte der grüne (giftgrünmetallic) Sportwagen/Roadster, ein Lamborghini Huracán Evo Spyder, Baujahr 2020, mit angebrachten WT-Kennzeichen, im Wert von mehreren hunderttausend Euro, nach draussen geschoben und auf der Strasse gestartet worden sein. Gegen 2 Uhr waren Motorgeräusche wahrgenommen worden. Möglicherweise wurde der Sportwagen im näheren oder auch weiteren Umfeld verladen. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Wem ist der auffällige Sportwagen aufgefallen oder wem wurde ein solches Fahrzeug zum Verkauf angeboten? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0049/7761 934-500 entgegengenommen.