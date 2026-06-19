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Labiola und die Orchideen

  19.06.2026 Leserbriefe

Die Neuausrichtung des Landwirtschaftsgesetzes, welches annähernd eine Gleichstellung der Direktzahlungen für Produktion und Ökologie durchsetzt, hat im Aargau zu einem gemeinsamen Projekt geführt, das nun über mehr als 30 Jahre zu einem orts- und praxistauglichen ...

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