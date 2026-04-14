ÖKUMENISCHE KARFREITAGSFEIER FÜR FAMILIEN IN HERZNACH

Der Pfarreileiter des Seelsorgeverbandes Homberg, Diakon Andreas Wieland, und die ökumenische Katechetin Sabine Wülser, Zeihen, gestalteten gemeinsam die ökumenische Karfreitagsfeier für Familien in der Kirche Herznach. Passend zum Karfreitag wurde die Leidensgeschichte von Jesus vom Palmsonntag bis Ostern mit Bildern des bekannten niederländischen Künstlers Kees de Kort und den zugehörigen Texten von Sabine Wülser vorgetragen. Die zahlreichen Familien lauschten den Texten sehr aufmerksam. Bereichert wurde die Feier mit passenden Liedern und Gebeten. Am Schluss der besinnlichen Feier durften alle Besucher als Erinnerung einen bemalten Kieselstein mitnehmen. Auf der einen Seite war er ganz in schwarz gefärbt und auf der anderen Seite wurde als Symbol der Hoffnung und Ostern eine strahlende Sonne aufgemalt. (mgt)