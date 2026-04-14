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ÖKUMENISCHE KARFREITAGSFEIER FÜR FAMILIEN IN HERZNACH

  14.04.2026 Herznach-Ueken
Foto: zVg
Foto: zVg

Der Pfarreileiter des Seelsorgeverbandes Homberg, Diakon Andreas Wieland, und die ökumenische Katechetin Sabine Wülser, Zeihen, gestalteten gemeinsam die ökumenische Karfreitagsfeier für Familien in der Kirche Herznach. Passend zum Karfreitag wurde die Leidensgeschichte von ...

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