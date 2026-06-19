Kultursommer in Augusta Raurica

Das Römische Theater Augusta Raurica lädt zur Spielsaison 2026 ein. Inmitten der einzigartigen Kulisse des antiken Theaters treffen internationale Live-Musik, elektronische Clubkultur, zeitgenössische Kunst und gelebte Geschichte aufeinander. Die antike Stätte in Augst ...

Das Römische Theater Augusta Raurica lädt zur Spielsaison 2026 ein. Inmitten der einzigartigen Kulisse des antiken Theaters treffen internationale Live-Musik, elektronische Clubkultur, zeitgenössische Kunst und gelebte Geschichte aufeinander. Die antike Stätte in Augst verwandelt sich von Juli bis August in einen Ort für Begegnungen, kulturelle Entdeckungen und unvergessliche Sommerabende. Zum Auftakt bringt die Konzertfabrik Z7 internationale Rock- und Metal-Grössen nach Augst. Das römische Theater wird zur Open-Air-Bühne für monumentale Klangwelten und energiegeladene Live-Erlebnisse. Auf dem Programm stehen Crazy Diamond mit einer Hommage an Pink Floyd, Apocalyptica, Eluveitie sowie Mono Inc. gemeinsam mit The Beauty of Gemina. Die Verbindung von historischer Architektur und zeitgenössischer Konzertkultur macht die Konzertreihe zu einem aussergewöhnlichen Erlebnis unter freiem Himmel.

Auf dem historischen Landgut Castelen öffnen Kulturschaffende ihre Ateliers auf Zeit. Die Veranstaltung bildet den Abschluss des zweiwöchigen Stipendiums «Reconnect», das Raum für künstlerische Entwicklung, Austausch und Reflexion schafft.

Das Festival Apollon findet erstmals an zwei Tagen statt. Gemeinsam mit dem Basler Club Nordstern entsteht ein Open-Air-Erlebnis zwischen elektronischer Musik, Clubkultur und antiker Atmosphäre. Internationale und nationale Künstlerinnen und Künstler verwandeln das römische Theater in einen einzigartigen Treffpunkt für elektronische Musik.

Den Abschluss bildet das grösste Römerfest der Schweiz. Während zwei Tagen erwacht die antike Stadt Augusta Raurica zum Leben. Über 500 Mitwirkende präsentieren Gladiatorenkämpfe, Handwerk, Legionärslager, Vorführungen und kulinarische Spezialitäten. Zahlreiche Mitmach-Angebote und ein grosser Markt mit römischen Händlerinnen und Händlern machen das Römerfest zu einem Erlebnis für die ganze Familie. (mgt/nfz)