Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Kultursommer in Augusta Raurica

  19.06.2026 Augst 

Das Römische Theater Augusta Raurica lädt zur Spielsaison 2026 ein. Inmitten der einzigartigen Kulisse des antiken Theaters treffen internationale Live-Musik, elektronische Clubkultur, zeitgenössische Kunst und gelebte Geschichte aufeinander. Die antike Stätte in Augst ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote