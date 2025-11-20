Immobilien
Kulturgut Apfel

  20.11.2025 Wittnau
Laufend kommen neue Apfelsorten dazu. Foto: zVg
Wussten Sie, dass es allein in der Schweiz so viele verschiedene Apfelsorten gibt, dass Sie über drei Jahre lang jeden Tag eine andere Sorte degustieren könnten?

Und es kommen laufend neue Sorten hinzu, die klingende Namen wie Diwa oder Rustica tragen. Für einen Apfel und ...

