Alles bereit für die Turnershow in Hellikon



Die Helliker Turnerfamilie steht vor einer Neuausgabe eines Turnerabends. In einem vielfältigen Programm erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer eine breite Palette von Sport- und Fitnessaktivitäten. Alle turnenden Abteilungen halten spannende Darbietungen bereit.

Hans Zemp

Die Turnerfamilie in Hellikon hat ihren diesjährigen Turnerabend unter das Motto «Äktschen – Hellikä dreit ab» gestellt. An drei Abenden werden den Besucherinnen und Besuchern einige Leckerbissen aus der Turnerei präsentiert. Auftritte zeigen alle turnenden Riegen, dabei wird man einen Querschnitt durch das vielfältige Turnen vor Ort erhalten. Im Programm kommt auch der Tanz nicht zu kurz. Darbietungen halten die Turnerinnen und Turner auch mit dem Minitrampolin, beim Bodenturnen, an den Ringen, am Stufenbarren, mit Reckwürfel und Federbrett bereit.

In vier Jugend- und Kinderturnvorführungen zeigen rund 60 Kinder und Jugendliche ein abwechslungsreiches Programm. Die Jugendriege eröffnet diesen Vorführungsreigen mit «Äktschen». Das Muki-Turnen erhält genauso seinen Auftritt wie weitere verschiedene Nachwuchsgruppen der Jugendriege. Tanz und Aktivitäten mit dem Hoverboard, dies als Novum, werden die Zuschauerinnen und Zuschauer erfreuen. Mit Hip-Hop und Stufenbarren tritt die Damenriege zu Filmmusik auf. Zusammen mit den Mitgliedern des Turnvereins wird man sie nochmals am Reckwürfel und mit TV-Stunts beobachten können. Zum Einsatz gelangt aber auch das Federbrett mit einer animalischen Darbietung mit lustigen Einlagen.

Die Männerriege tritt mit einer in vielen Belangen lustigen Darbietung zu alter Filmmusik auf. Nochmals stehen die Männer mit dem Frauenturnverein in einer Box-Choreografie im Einsatz. Sogar zur Budgetkrise wurde vom Frauenturnverein eine Tanznummer einstudiert. Einen Leckerbissen verspricht die, unter Evelyne Waldmeier einstudierte Boden-Ringkombination der jungen Gilde des Geräteturnens unter dem Titel «Soundeffekt». Durch das Programm führen Lucia Heiz, Michael Meier und Annina Müller.

Und Hellikon wäre nicht Hellikon, hielte man für die Zuschauerscharen nicht eine breite Palette von Köstlichkeiten aus der Küche bereit.

Aufführungsdaten sind 3./4. und 10. Januar 2026.