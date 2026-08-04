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Krähenbühl und Stocker mit den besten Resultaten

  04.08.2026
Lukas Krähenbühl (in weiss) holt sich den Sieg mit guter Bodenarbeit. Fotos: Ludwig Dünner
Lukas Krähenbühl (in weiss) holt sich den Sieg mit guter Bodenarbeit. Fotos: Ludwig Dünner

Fricktaler Schwinger am Niklaus-Thut Schwinget

Vier Fricktaler Aktivund acht Jungschwinger traten am Sonntag in Zofingen am Niklaus-Thut Schwinget an, bei heissen Temperaturen. Lukas Krähenbühl und Robin Stocker sorgten für die besten Fricktaler Resultate.

Ludwig Dünner

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