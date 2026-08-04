Krähenbühl und Stocker mit den besten Resultaten

Fricktaler Schwinger am Niklaus-Thut Schwinget

Vier Fricktaler Aktivund acht Jungschwinger traten am Sonntag in Zofingen am Niklaus-Thut Schwinget an, bei heissen Temperaturen. Lukas Krähenbühl und Robin Stocker sorgten für die besten Fricktaler Resultate.

Ludwig Dünner

Es waren deren 78 Aktivsowie 145 Nachwuchsschwinger, welche am Sonntag zum 38 Niklaus-Thut Schwinget in Zofingen antraten. Rund 1900 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Wettkämpfe im Kurzholz. Nick Alpiger trat eher überraschend zum Wettkampf an, er hat sich erst am Samstagabend für eine Teilnahme entschieden. Mit einem gestellten Gang und vier Siegen sicherte er sich den Einzug in den Schlussgang. Im Schlussgang gewann er mit einem Blitzsieg (sieben Sekunden) über Joel Strebel. Nick Alpiger realisierte seinen 42. Rangfest-Sieg. Der Freiämter Eidgenosse Lukas Döbeli musste nach dem zweiten Gang das Fest mit Verdacht auf eine Verletzung an den Adduktoren beenden.

Vier Fricktaler Aktivschwinger

Unter den 78 Aktivschwingern, starteten die Fricktaler Lukas Krähenbühl, Lorenz Jehle, Jonas Bühler und Simon Müller. Lukas Krähenbühl absolvierte die erste Festhälfte mit zwei gewonnenen und einem gestellten Gang. Somit fand er sich zu Festmitte weit vorne auf der Rangliste. Im vierten Gang musste Krähenbühl gegen Joel Strebel eine Niederlage hinnehmen. Den fünften Gang konnte Lukas Krähenbühl wieder für sich entscheiden, im sechsten musste er aber nochmals eine Niederlage hinnehmen. Er beendete das Fest auf dem zehnten Schlussrang.

Einen halben Punkt hinter ihm beendete Lorenz Jehle das Fest. Den drei gewonnenen Gängen standen drei Niederlagen gegenüber, welche Jehle einstecken musste. Jonas Bühler konnte zwei Gänge für sich entscheiden, einer ging gestellt aus, und auch er musste drei Niederlagen hinnehmen. Ebenfalls drei Niederlagen musste Simon Müller einstecken, dem gegenüber standen zwei gestellte Gänge sowie ein gewonnener Gang.

Saisonleistungen bestätigt

Acht Fricktaler Jungschwinger traten am Sonntagmorgen zum Wettkampf an. Mischa Metzger startete in der Kategorie der Jüngsten. Er konnte vier Gänge für sich entscheiden und musste sich zweimal das Sägemehl vom Rücken wischen lassen. In der Kategorie Jahrgang 2015 bis 2016 starteten Lian Hofer und Kevin Imhof. Bei Hofer war es ein Gang, welchen er für sich entscheiden konnte und bei Kevin Imhof waren es deren zwei Siege. In der Kategorie Jahrgang 2013 bis 2014 konnte der Obermumpfer Robin Stocker seine bisherigen Saisonleistungen einmal mehr bestätigen. Die vier gewonnenen, ein gestellter und ein verlorener Gang bescherten ihm den vierten Schlussrang. In derselben Kategorie starteten Ennio von Wyl, Ryan Boschung und Tobias Imhof. Bei den Ältesten war es der Wittnauer Leon Grieshaber, welcher sich im Zweikampf mass. Mit zwei gewonnenen, zwei gestellten und zwei verlorenen Gängen sicherte er sich eine Rangierung im Mittelfeld.