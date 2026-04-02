Kräftebündelung im Fricktal

Gründung der SP Mittleres Fricktal: Am Dienstagabend, 24. März, wehte ein frischer politischer Wind durch das Restaurant Rössli in Obermumpf. Die bisherigen Sektionen der SP Stein und SP Obermumpf haben sich an diesem Abend offiziell zu einer neuen, schlagkräftigen Sektion zusammengeschlossen: der SP Mittleres Fricktal. Das neue Tätigkeitsgebiet umfasst fortan die politischen Gemeinden Mumpf, Obermumpf, Stein und Schupfart. Die anwesenden Mitglieder wählten Daniela Leimgruber-Mathis aus Schupfart einstimmig zur ersten Präsidentin der neuen Sektion. Ihr zur Seite stehen im Vorstand Bruno Weber (Ortsgruppenvorsteher Obermumpf ), Alessio Porriciello (Ortsgruppenvorsteher Stein) und Roger Widmer als Kassier. Die Ortsgruppenvertretung für Mumpf bleibt vorerst vakant. Durch diese Umstrukturierung bündeln die Sozialdemokraten im mittleren Fricktal ihre Kräfte.

Ein besonders emotionaler Höhepunkt der Gründungsversammlung war jedoch der Blick zurück auf ein aussergewöhnliches Engagement. Das langjährige Mitglied Hansjörg Güntert wurde für seine sagenhafte 60-jährige SP-Mitgliedschaft gewürdigt. Ein solches Jubiläum ist in der heutigen schnelllebigen Zeit eine absolute Seltenheit und zeugt von tiefer politischer Überzeugung und unermüdlicher Treue. Die offizielle kantonale Ehrung für diesen Meilenstein wird am kommenden ordentlichen Parteitag der SP Aargau in Zofingen stattfinden. Neben diesem freudigen Jubiläum stand auch der Dank an verdiente Mitglieder im Zentrum. Mit der Fusion wurden die ehemaligen Vorstandsmitglieder der aufgelösten SP Stein feierlich verabschiedet. Ein grosser und herzlicher Dank für ihren jahrelangen Einsatz zugunsten der lokalen Politik ging an Susi Schauli, Andrea Porriciello und Hansjörg Güntert sowie an die bisherige Revisorin Brigitte Glauser.

Mit frischem Elan, einem motivierten neuen Vorstand und dem Rückenwind aus 60 Jahren sozialdemokratischer Erfahrung im Gepäck blickt die frisch gegründete SP Mittleres Fricktal nun in eine spannende politische Zukunft. Wer sich für eine soziale, ökologische und solidarische Politik vor Ort einsetzen möchte oder sich für eine Mitarbeit interessiert, ist bei der neuen Sektion jederzeit herzlich willkommen. (mgt)