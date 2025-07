Kreiselkunst – wohl gut gemeint, aber sichtlich schlechte Ausführung

Dabei gäbe es doch genügend schöne Beispiele in der Nähe, wie man einen Kreisel umgestalten könnte. In Frick steht ein ...

Bis jetzt habe ich aus der Bevölkerung noch keine positiven Meinungen über das geplante Kunstwerk gehört.

Dabei gäbe es doch genügend schöne Beispiele in der Nähe, wie man einen Kreisel umgestalten könnte. In Frick steht ein Dinosaurier in einem begrünten Kreisel; oder in einem anderen schlicht ein Baum mittig. In Hornussen schwebt eine Hornisse über einem Miniatur-Rebberg. Für mich tolle zeitgenössische Kunst, bei welcher ich mich sicher nicht schämen muss beim Vorbeifahren.

Mein Rat: Besser man lässt den Kreisel wie er ist. Baum in der Mitte und gut ist’s. Das ganze Geld gebt mal dem Landschaftsgärtner.

Ich habe zuerst gedacht, es sei 1. April, als ich diese Wellenbrecher in der NFZ sah – leider ist das nicht so. Ich hoffe nun, es wird ein Fasnacht-Sujet und bleibt auch bei dem.

KONRAD SACHER, MÖHLIN