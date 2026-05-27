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Kreative Kinder

  27.05.2026 Mumpf

Die Frauengemeinschaft Mumpf organisierte das «Basteln zum Muttertag». 16 kreative Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren nahmen mit grosser Begeisterung teil. Mit viel Fantasie, Farbe und Geschick entstanden wunderschöne Muttertags-Geschenke, die die Kinder mit Stolz für ihre ...

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