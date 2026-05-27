Die Frauengemeinschaft Mumpf organisierte das «Basteln zum Muttertag». 16 kreative Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren nahmen mit grosser Begeisterung teil. Mit viel Fantasie, Farbe und Geschick entstanden wunderschöne Muttertags-Geschenke, die die Kinder mit Stolz für ihre ...

Die Frauengemeinschaft Mumpf organisierte das «Basteln zum Muttertag». 16 kreative Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren nahmen mit grosser Begeisterung teil. Mit viel Fantasie, Farbe und Geschick entstanden wunderschöne Muttertags-Geschenke, die die Kinder mit Stolz für ihre Mütter gestalteten. Die strahlenden Gesichter der Kinder zeigten, wie viel Spass der Nachmittag allen bereitete. Die Frauengemeinschaft Mumpf lädt alle Kinder ein, sich den Freitag, 4. Dezember, für den nächsten Bastelnachmittag unter dem Motto «Weihnachtsgeschenke basteln» vorzumerken. (mgt)