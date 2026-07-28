Krankgeschrieben – und trotzdem im Einsatz?

Frage: Ich arbeite Teilzeit, täglich vier Stunden. Wegen gesundheitlicher Beschwerden hat mich mein Hausarzt zu 50 Prozent arbeitsunfähig geschrieben. Mein Chef verlangt trotzdem, dass ich weiterhin jeden Tag vier Stunden arbeite. Muss ich das akzeptieren?

Frage: Ich arbeite Teilzeit, täglich vier Stunden. Wegen gesundheitlicher Beschwerden hat mich mein Hausarzt zu 50 Prozent arbeitsunfähig geschrieben. Mein Chef verlangt trotzdem, dass ich weiterhin jeden Tag vier Stunden arbeite. Muss ich das akzeptieren?

Antwort: Nicht unbedingt. Entscheidend ist, was das Arztzeugnis genau meint. Eine Arbeitsunfähigkeit von 50 Prozent kann sich entweder auf ein volles Arbeitspensum oder auf Ihr konkretes Teilzeitpensum beziehen. Bei einem Vollzeitpensum wären vier Stunden Arbeit pro Tag noch möglich. Bezieht sich das Zeugnis aber auf Ihre aktuelle Teilzeitanstellung, wären Sie nur noch rund zwei Stunden täglich arbeitsfähig. Ihr Arbeitgeber darf das Arztzeugnis nicht einfach ignorieren. Er hat eine gesetzliche Fürsorgepflicht und muss auf Ihre Gesundheit Rücksicht nehmen. Umgekehrt darf er bei Unklarheiten nachfragen oder eine Präzisierung verlangen. Gerade bei Teilzeitpensen sind Prozentangaben oft missverständlich. Sie sollten deshalb Ihren Arzt bitten, das Zeugnis klarer zu formulieren: zum Beispiel, wie viele Stunden pro Tag Sie arbeiten können und ob bestimmte Tätigkeiten ausgeschlossen sind. Danach reichen Sie das präzisierte Zeugnis Ihrem Arbeitgeber ein. Wichtig: Sind Sie ärztlich ganz oder teilweise arbeitsunfähig, kann zusätzlich ein Kündigungsschutz bestehen. Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber während einer Krankheit je nach Dauer des Arbeitsverhältnisses während 30, 90 oder 180 Tagen nicht gültig kündigen. Eine Kündigung innerhalb dieser Sperrfrist ist nichtig.

Kurz gesagt: Ihr Chef darf vier Stunden Arbeit nur verlangen, wenn das Arztzeugnis diese Arbeitsleistung tatsächlich zulässt. Ist gemeint, dass Sie nur noch die Hälfte Ihres Teilzeitpensums leisten können, müssen Sie nicht vier Stunden pro Tag arbeiten.

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