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Krankgeschrieben – und trotzdem im Einsatz?

  28.07.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Ich arbeite Teilzeit, täglich vier Stunden. Wegen gesundheitlicher Beschwerden hat mich mein Hausarzt zu 50 Prozent arbeitsunfähig geschrieben. Mein Chef verlangt trotzdem, dass ich weiterhin jeden Tag vier Stunden arbeite. Muss ich das akzeptieren?

Antwort: Nicht ...

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