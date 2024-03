Bözen feierte die Konfirmation von Heldinnen und Helden

Als am Palmsonntag die Konfirmandinnen und Konfirmanden in die reformierte Kirche Bözen einmarschierten, reckten die vielen Gottesdienst-Besucherinnen und -Besucher die Köpfe, um einen ersten Blick auf sie zu erhaschen. Da kamen Florina Pietsch, Cora Rüeger, Andrew Mwambingu, Marlon Joss, Mike Liechti, Nick Weck und Lars Schürch, oder wie Pfarrer Volker Houba sie nannte, «Die glorreichen Sieben».

Den Festtags-Gottesdienst widmeten die jungen Leute dem Thema «Heldinnen und Helden». Ihr Wunsch, im Leben eine Heldin oder ein Held zu werden, konnte aus der gegenseitigen Vorstellungsrunde herausgehört werden. Pfarrer Houba gab zu bedenken, dass oft nur ein kleiner Fehltritt Heldinnen und Helden abstürzen lässt und forderte sie auf, das Leben nicht mit den Augen, sondern mit dem Herzen zu sehen. Er gab ihnen die Geschichte von Jerry Siegel und Joe Shuster mit auf den Lebensweg, welche im Teenager-Alter, als sie das Gefühl hatten, von Gott und der Welt verlassen zu sein, die Comic-Figur «Superman» erfanden. Für die Jugendlichen, die sich ausgiebig mit dem Thema Helden auseinandergesetzt hatten, war es klar, dass sie bei Niederlagen im Vertrauen auf Gott wieder aufstehen und weitermachen werden, damit sie zu Superwomen oder Supermans mutieren.

Durch Pfarrer Houba und Kirchenpflegemitglied Karin Läng erhielten die jungen Leute ihren selbst gewählten Konfirmationsspruch und wurden vom Pfarrer gesegnet. Der eindrückliche Gottesdienst wurde musikalisch umrahmt von Tianyue Wang an der Orgel und Christian Müller am Saxofon und klang mit einem festlichen Apéro in der Kirche aus. (mgt)